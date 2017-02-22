因應南向政策 嶺東科大成立「東協與南亞國家研究中心」
配合政府南向政策，並為海外產學合作招生布局，嶺東科技大學成立「東協與南亞國家研究中心」，盼在過去8年拓展馬來西亞學術交流與深耕泰北海外志工的基礎上，能增強前進東協與南亞的力道。
嶺東科大校長趙志揚表示，「東協與南亞國家研究中心」是整合學校資格後成立，未來將做為海外產官學合作平台，透過產學專班、培訓計畫、海外實習及移地教學等方式，持續深耕並培育南向產業人才，共創產學雙贏契機。
「師生走出去，人才帶起來！」趙志揚強調，目前學校已與數家上市公司洽談產學合作人才培養方案，分別針對印度、越南、柬埔寨、印尼等地進行人才培育計畫，攜手落實合作項目，以提供企業人才需求。
「東協與南亞國家研究中心」成立後，將搭配教學卓越計畫，藉以提升學生國際移動例，未來希望著力在推動跨國學校與企業訂單式人才培育、聚焦東南亞語言文化及海外學習與建構新南向政策推動機制等方面，藉此促進與東協、南亞等國的教育及產業雙向鏈結。
(中時)
關鍵字：嶺東科大、南向政策、東協與南亞國家研究中心
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