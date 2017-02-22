還是有人上當！詐騙集團老梗騙光血汗錢

新北市以盧姓男子為首的詐騙集團，去年10月份起犯下多起詐騙案，以盜用他人臉書、LINE，假冒被害人親友索錢，或是以低於市價六成價碼販售iPhone 6S等手法，警方統計至少10人受害，22日依刑法詐欺罪嫌將盧男等8名犯嫌送辦。

警方調查，此詐騙集團分工極為精細，盧男等8名犯嫌擔任車手等角色，各司其職，稱聽從一位上游綽號「阿鑫」的男子指示，利用收購而來的人頭帳戶傳訊，假冒被害人友人，以急需用錢為藉口，要求被害人匯錢，被害人匯款完去電親友確認款項時，才驚覺已經上當。

新莊警分局呼籲民眾，遇到可疑資訊請多加注意，詐騙集團手法日新月異，遇有不合理情況，務必慎防。

(中時)