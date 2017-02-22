橋頭糖廠白屋老樹褐根病，高市農業局急救命

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百餘年老榕樹染上褐根病，高市農業局找專家積極搶救。（高市農業局提供）

高雄橋頭糖廠內1株超過114年榕樹，因染上褐根病，狀況危急，當地白屋營運長蔣耀賢趁參加頒獎典禮，當面向市長陳菊請命，獲農業局全力支援，元月專家會診，本月7日移除鋪面、灌注殺菌劑，預計再過不久，老樹將可順利重現生機。

橋頭糖廠白屋昔日是日式招待所，曾是高官貴族社交場合，現為糖廠著名地標，園區中央1株樹齡114年以上的老榕樹，更是眾人目光焦點，但幾個月前落葉嚴重，白屋營運長蔣耀賢去年底趁參加高雄文藝獎頒獎典禮上，替老樹向市長陳菊求救。

高市農業局表示，平時檢測即發現這株老樹疑似染病，由林試所專家傅春旭進行檢測，確認得了褐根病，今年元月農業局再請樹保委員詹明勳、蔣耀賢、施作廠商共同會診，進一步確定已是第二期。

農業局植生科長葉坤松指出，褐根病俗稱「樹癌」，是由真菌所引起，罹病後養分及水分均無法吸收，若嚴重會致死；專家依這株老榕樹落葉狀況研判，若未即時搶救，恐怕半年內就會枯死。

2月7日，廠商進場施作，依樹保委員建議，將老榕樹的根域水泥鋪面移除，接著以樹幹2倍直徑為範圍，進行結構土壤回填；在此之前，廠商灌入殺真菌處理劑進行搶救。

由於褐根病會破壞樹幹，廠商於樹旁另立支架提供支撐力，以免老樹受風吹雨打折損。農業局評估，搶救過程順利，再過一段時間養護，老樹將可恢復往日生機。

(中時)