敷臉也要一例一休 東森購物推出「斷時」面膜

東森購物嶄新美妝保養品牌「BUTY BABY蜜糖甜心」面膜。圖：業者提供

台灣原生特有植物「紅藜」，能夠幫助修護抗老、緊致肌膚，原料獲瑞士日內瓦金牌獎與特別獎。圖：業者提供

東森購物近日宣布發表嶄新美妝保養品牌「BUTY BABY蜜糖甜心」面膜產品，此款純台灣製造商品的特色回歸「簡單」概念，以源自日本的「肌膚斷食」理論為靈感，結合人體生物時鐘概念，推出「斷時」面膜。

該面膜採科學依據，倡導肌膚需要適時的保養與適時的休息，並根據肌膚保養的週期定律，5款面膜各搭配取材自台灣5款嚴選物種精萃為基底，主張「敷5天休2天」定時給予肌膚需要的養分，全年齡層皆適用，讓肌膚也搭上一例一休的風潮! 東森購物預計2017年度將銷售出10萬盒，目前上市2個月將於東森購物網獨賣，3個月後將進入86小舖等實體通路；2017下半年也將會進入東南亞與大陸市場；在價格策略方面，每盒5片定價450元，鎖定25歲以上女性消費者。

東森購物表示，台灣消費者每年用掉上億片的面膜，疊起來相當於3座 台北101大樓高度；再觀察東森購物成立18年來，面膜共銷售出超過140萬組面膜，每組商品以最少50片計算，就賣出超過7千萬片面膜，足夠全台灣每位女性敷6次以上的面膜。

東森購物根據歷年所銷售出的品項分析出消費者最喜愛購買的面膜功效分別為美白、抗皺與保濕；最需要改善肌膚乾燥、暗沉粗糙、細紋與鬆弛等肌膚問題。因此「BUTY BABY蜜糖甜心」研發團隊開發出萃取自台灣特有種植物原料，包括取自澎湖的「馬尾藻」與「海葡萄」、採自阿里山的「山葵葉」、台灣原生特有的「紅藜」、生長在東海岸野生型「蘭花」，各款面膜分別具有淨白透亮、保濕、改善暗沉、緊實修護、彈力，原料萃取獲得美國匹茲堡國際發明展與新產品展銀牌、日內瓦國際發明獎金牌、銀牌與銅牌的肯定，超越消費者對面膜的期待，讓肌膚有節奏性的休息，斷時保養。

東森購物進一步表示，日本OL流行的「肌斷食」保養新概念，是種「減法保養」觀念；皮膚使用過多的護膚品，不僅達不到預期效果，還可能造成肌膚負擔；運用「肌斷食」保養正是改變保養習慣的時候，在特殊時期「餓」皮膚一下，讓皮膚得到適當的休息，歸零後再啟動，對護膚品的吸收會更加順暢，透過肌膚自我修復的能力，讓護膚品吸收更佳，「簡單保養」反而更能呵護肌膚。

BUTY BABY即日起也開始展開「蜜糖甜心品牌大使」選拔賽，冠軍將擔任品牌大使，有機會由素人變網紅，不僅可獲最高5萬元獎金與1年份的面膜產品，日後還有拍攝廣告、微電影與主持東森直播節目的機會，並可獲得模特兒經紀約；第二名則可得獎金3萬元、第三名2萬元，詳細報名方式請搜尋BUTY BABY粉絲團，更多商品訊息請上EHS東森購物網站。

(工商)