台76快速道火燒車 駕駛95％燒傷命危

台76線彰化埔鹽段下午4點多發生小貨車自撞又遭大貨車追撞致起火事故。(鐘武達翻攝)

追撞小貨車的大貨車，所幸載運的都是瓦斯空桶，才未釀成重大意外。(鐘武達翻攝)

（18：01更新）省道台76線快速道路東向16.8公里彰化縣埔鹽鄉路段，下午4點24分左右，1輛小貨車不明原因自撞護攔後又遭後方滿載瓦斯空桶的大貨車追撞，小貨車當場起火燃燒，消防局9輛各式車輛前往搶救，將車內受困的2名男子救出，其中黃姓駕駛被火燒傷送彰化基督教醫院急救，生命垂危。

國道三隊交通組長賴協駿表示，這起火燒車意外已在4點40分撲滅，所幸當時大貨車上載的是瓦斯空桶，才沒釀成嚴重災害。

另外，彰基副院長周志中表示，遭火紋身的26歲小貨車黃姓駕駛，除了雙腳底與會陰部、部分屁股沒有燒燙傷以外，其餘部位都已經呈現焦黑3度灼傷，全身燒燙傷面積佔體表有95% ，已經插管，生命極度危險，目前仍在彰基燒燙傷中心繼續搶救。

(中時)