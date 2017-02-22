台76快速道火燒車 駕駛95％燒傷命危
（18：01更新）省道台76線快速道路東向16.8公里彰化縣埔鹽鄉路段，下午4點24分左右，1輛小貨車不明原因自撞護攔後又遭後方滿載瓦斯空桶的大貨車追撞，小貨車當場起火燃燒，消防局9輛各式車輛前往搶救，將車內受困的2名男子救出，其中黃姓駕駛被火燒傷送彰化基督教醫院急救，生命垂危。
國道三隊交通組長賴協駿表示，這起火燒車意外已在4點40分撲滅，所幸當時大貨車上載的是瓦斯空桶，才沒釀成嚴重災害。
另外，彰基副院長周志中表示，遭火紋身的26歲小貨車黃姓駕駛，除了雙腳底與會陰部、部分屁股沒有燒燙傷以外，其餘部位都已經呈現焦黑3度灼傷，全身燒燙傷面積佔體表有95% ，已經插管，生命極度危險，目前仍在彰基燒燙傷中心繼續搶救。
(中時)
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