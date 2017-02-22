Lulu迪士尼緊牽阿達 熱戀3年鐵證曝光

Lulu被爆與阿達交往近3年。(取自阿達臉書)

阿達與Lulu沒承認也沒否認戀情。(本報系資料照)

Lulu（黃路梓茵）與阿達緋聞傳了2年多，今日被指兩人交往無論在朋友圈還是工作圈，早就是公開的秘密，Lulu日前還在私人臉書PO出兩人在東京迪士尼十指緊扣的恩愛照，讓這段低調交往近3年的戀情正式曝光。

據《壹週刊》報導，Lulu與阿達因為合作節目《愛玩客》擦愛火，兩人交往在朋友圈中也是公開秘密，彼此還會互相探班，友人進一步透露，兩人個性登對，男管女的較嚴，而Lulu也很乖，很聽阿達的話。

對於戀情曝光，阿達回應「這年紀交朋友很正常」，Lulu經紀公司沒否認戀情，但也沒有承認。但早前Lulu在臉書PO照寫下「猜猜我在哪裡」，就被粉絲搞笑調侃「在阿達的心裡」。

(中時電子報)