趙又廷激吻咬唇楊冪惹暴動 網配這圖神應景

趙又廷和楊冪上演壁咚吻戲，咬唇畫面掀熱議。（圖／取材自秒拍）

網友搞笑貼出男子被鱷龜咬唇的畫面對比吻戲。（圖／取材自網路）

由楊冪、趙又廷主演的《三生三世十里桃花》近來掀起追劇潮，兩人的虐心愛戀，讓觀眾跟著揪心，而最新一集，他們上演壁咚吻戲，讓大家看了臉紅心跳，還被發現激情一吻結束後，出現雙唇交纏的畫面，在網上掀起熱烈討論。

趙又廷在《三生三世十里桃花》深情浪漫的樣子，擄獲許多粉絲心，成為新一代男神，尤其吻戲更是撩妹無數，昨晚播出兩人激情壁咚一吻，只見趙又廷一手把楊冪拉到牆邊，隨後把對方的雙手捉住緊貼牆，待楊冪動不了時，就開始霸氣強吻，讓眾女粉看了小鹿亂跳。

而最令網友暴動的一幕是，趙又廷吻到連吸帶扯，在緊咬楊冪的唇之後才難分難捨結束這一吻，激情畫面讓劇迷臉紅不已，直呼是最強吻戲，對於今晚播出的床戲更是期待。

另外，也有網友貼出之前一名男青年想親吻鱷龜，卻被鱷龜一口咬住嘴唇的新聞照片，笑稱2個咬唇的畫面看著有點相似，笑倒一票網友，意外成為這吻的討論亮點。

(中時電子報)