高市水利會改選 外場派呼籲快釋出會員名冊
農會選舉落幕，高雄水利會長改選將於4月1日接續登場，綠營競爭激烈，3位人選僅市議員沈英章是外場派，眼看內場對手勤走基層，他卻連名冊也拿不到，大呼「不公平」；但高市水利會強調，資格審查後即可給名單，一切依規定辦理。
高雄農田水利會上屆會長選舉，會員人數多達6萬5000餘人，今年預估也有5萬多人，組織動員能量不容小覷，前會長李清福官司定讞，21日已入監服刑，水利會將於3月1日至5日領表，4月1日進行改選投票。
目前4人有意參選，李清福支持的現任水利會總幹事呂文豪、水利會財務組長李毓智、市議員沈英章，及親藍的前高縣議員張乾德；前3人同為綠營，競爭動作積極，反觀張乾德仍鴨子划水，藍營雖說「不缺席」，但至今仍未浮出合適人選。
沈英章是綠營3人中唯一外場派，向水利會申請會員名冊遭拒，他無奈表示，對手有內場優勢，掌握會員資料，等到3月中旬後才給名冊，他要拜訪已來不及了，現在只能從已知的會員開始尋求支持，宛如大海撈針。
呂文豪強調，因本身參選，為避嫌刻意不插手選務；高雄水利會則表示，依照農委會規定，會員名冊涉及個資問題，必須等登記完畢、資格審查結束，經正式公告為候選人之後才能提供，一切均依規定辦理，沒有大小眼。
另據悉，綠營3位候選人動作頻頻，有人正運作請出市長陳菊主持協商，至少整合成2組人馬，不要「自己人打自己人」。
高市新聞局長丁允恭回應表示，農會、水利會是會員內部選舉，市長的影響力有限，但仍期待能促進其正向改革，所以呼籲大家團結整合，相挺民進黨的優質人選，也期待後繼者能繼續為農民服務，為高雄農業發展打拚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。