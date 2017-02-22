高市水利會改選，外場派呼籲快釋出會員名冊

現任水利會總幹事呂文豪獲前會長李清福支持，最近陸續掛出競選看板。（林宏聰攝）

民進黨籍市議員沈英章投入水利會長改選，選舉看板搬出與陳菊合照，希望爭取基層支持。（林宏聰攝）

農會選舉落幕，高雄水利會長改選將於4月1日接續登場，綠營競爭激烈，3位人選僅市議員沈英章是外場派，眼看內場對手勤走基層，他卻連名冊也拿不到，大呼「不公平」；但高市水利會強調，資格審查後即可給名單，一切依規定辦理。

高雄農田水利會上屆會長選舉，會員人數多達6萬5000餘人，今年預估也有5萬多人，組織動員能量不容小覷，前會長李清福官司定讞，21日已入監服刑，水利會將於3月1日至5日領表，4月1日進行改選投票。

目前4人有意參選，李清福支持的現任水利會總幹事呂文豪、水利會財務組長李毓智、市議員沈英章，及親藍的前高縣議員張乾德；前3人同為綠營，競爭動作積極，反觀張乾德仍鴨子划水，藍營雖說「不缺席」，但至今仍未浮出合適人選。

沈英章是綠營3人中唯一外場派，向水利會申請會員名冊遭拒，他無奈表示，對手有內場優勢，掌握會員資料，等到3月中旬後才給名冊，他要拜訪已來不及了，現在只能從已知的會員開始尋求支持，宛如大海撈針。

呂文豪強調，因本身參選，為避嫌刻意不插手選務；高雄水利會則表示，依照農委會規定，會員名冊涉及個資問題，必須等登記完畢、資格審查結束，經正式公告為候選人之後才能提供，一切均依規定辦理，沒有大小眼。

另據悉，綠營3位候選人動作頻頻，有人正運作請出市長陳菊主持協商，至少整合成2組人馬，不要「自己人打自己人」。

高市新聞局長丁允恭回應表示，農會、水利會是會員內部選舉，市長的影響力有限，但仍期待能促進其正向改革，所以呼籲大家團結整合，相挺民進黨的優質人選，也期待後繼者能繼續為農民服務，為高雄農業發展打拚。

(中時)