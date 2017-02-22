臍帶血技術再突破 再生緣讓幹細胞多更多

再生緣生物科技董事長謝宜玲(左)與元智大學副教授姚少凌合作計畫兩度獲科技部產學成果傑出獎(本報資料照片)

再生醫學研究向前邁進一步！再生緣生技結合元智大學化材系副教授姚少凌，歷經10年，先是發明了成功增加幹細胞數量的技術，又進一步發現，過去被視為醫療廢棄物的臍帶血血漿，經特殊處理，釋放生長因子，再搭配研究團隊發明的無血清培養基專利，能讓造血幹細胞有更好的生長效果。這項「廢土變黃金，清水變雞湯」的創舉，相關研究獲科技部和國家品質獎等三項大獎肯定，更讓台灣在全世界期待的再生醫學研究領域中，佔一席之地。

全世界都熱中再生醫學研究發展，無論臍帶血或幹細胞的研究與應用，這些年如火如荼，帶給人類莫大希望；台灣也與國際接軌，民眾對儲存臍帶血並不陌生，2001年就投入這項產業的再生緣生技，隸屬永豐餘集團，秉持母集團企業精神，17年來不斷加強對存戶各種服務，也用實際行動鼓勵台灣本土學術研究；姚少凌就是在再生緣支持下，一路一起努力，終於迎來美好研究成果。

談到和再生緣長久的產學研究關係，姚少凌坦言非常高興也非常榮幸，他說當初合作源起就是從臍帶血幹細胞的收集數量問題切入，「臍帶血含豐富造血幹細胞，但體積受限，一次性收集就只有這些量；當幹細胞收集過程中數量略為不足，移植體重就有限制，一旦數量不夠，移植成功率就會降低。」

姚少凌解釋，過去醫界一直被一次性收集數量不足困擾，目前一袋血移植體重上限40公斤，大部分成年人都超過此標準，必須研究出如何增加數量以因應未來成年人用到幹細胞時的臨床需求。

存臍帶血，不只為寶寶，也為全家人(圖片來源 123RF)

「最早想開發一個符合臨床應用標準的造血幹細胞體外培養增殖技術，花了快10年，做了完整研究，開發出一個培養基，獲得美國專利。」姚少凌說明，幹細胞在生物體內維持恆定數量，可在生物體內順利增殖，但若移植給病人，幹細胞進入病人體內可能無法達正常水準，所以需要體外培養技術，研究團隊找尋許多細胞培養方法，最後終於開發出現在的培養基。

姚少凌分析，傳統最常見方法是抽出血液、變成血清、然後培養，牛血清最好用，但不同物種體內可能有和人類交叉感染風險；如果用牛血清，養得起來，但臨床上不能使用，因可能有潛在感染風險。「我們的專利技術完全不使用血清，其中每個成分都非常明確、乾淨、清楚，確定沒有生物汙染源。成份大多是人類蛋白質，利用基因重組技術建構，臨床上可被使用。」歷經10年，開發出沒有血清的培養基，可將造血幹細胞放入培養，7天，幹細胞數量增加30倍。

姚少凌的發明讓再生緣拿到國家品質標章，有了專利，再加上品質標章，雙重肯定。2016年底，產學進一步合作再獲科技部產學成果評選特優獎，「這次獎項重點是臍帶血血漿加值應用。」臍帶血中除去幹細胞後的血漿，以前被當作醫療廢棄物直接丟掉，然而血漿中含大量血小板，研究團隊找到特殊製程和方法，可刺激血小板，釋放出很多蛋白質，就像生長因子。

再生緣與元智大學姚少凌博士合作之無血清培養基獲科技部和國家品質獎等三大獎肯定(本報資料照片)

「血小板最被人熟悉的功能是凝血、止血，事實上血小板有另一重要角色，類似蛋白質倉庫，儲存許多蛋白質，稱為生長因子。」研究團隊找到最適化方法，刺激血小板，大量釋放生長因子，再將生長因子收集、冷凍、乾燥，進而發現搭配無血清專利培養基，造血幹細胞有了更好的生長效果，「這就是這次獲獎的最重要原因。」顛覆過往觀念，得到令人振奮的進展。「我們這一瓶無血清培養基已經夠好了，現在更好，應用在造血幹細胞上，價值更高。」正所謂「台上一分鐘、台下十年功」，姚少凌用白話文解釋了這複雜的研究過程。

說起研究歷程和成果，一路看著姚少凌努力的再生緣生技董事長謝宜玲與有榮焉，身為國內最資深也最受消費者信賴的臍帶血業者，謝宜玲常跟準媽媽們分享，存臍帶血靠緣分，不是想存就一定可以存，要在有緣分時，把握這一份緣，不只為寶寶，也為全家族，存下機會。

謝宜玲表示，生產過程中，媽媽若自然產，萬一產道感染，血被污染，就不能收了；如果媽媽本身有梅毒或法定國際傳染疾病，只要驗出，一樣不收；「在台灣，存臍帶血費用不高，以目前行情，20年保存服務，定價8萬，假設分攤20年計算，一年只要4千，等於一天10元左右，真的很便宜。」

能為寶寶存臍帶血，也要靠緣分(圖片來源 123RF)

存臍帶血究竟有沒有用？事實是，萬一遇到了，有沒有存，差別天與地。10年前的腦麻王小弟，許多人記憶猶新，當年王小弟是全球第9個成功案例，從不會翻身的重度腦麻到會翻身、會站立，觀察細微對父母相當貼心、智力認知上完全沒問題，與正常小朋友一樣上學，若非當初存了臍帶血，這一切都沒可能。

「臍帶血的應用，全世界都有不斷進展，但台灣在資金面、法規面，似乎稍微慢了些。」謝宜玲說，看好未來趨勢，並在實力雄厚的母集團支持下，再生緣得以邁入第17年里程碑，「我們給客戶很多保障、三方信託、和國泰簽保險，假設真的遇到需要移植，保險會啟動。」此外，當初謝宜玲的父親、前食品工業發展研究所董事長謝忠弼為了全民健康福祉，創立幹細胞協會，謝宜玲承襲父親的創立理念，持續推廣幹細胞應用，協助病童在幹細胞上的治療，固定邀請國際專家來台演講，和醫界、學界知識交流。

台灣市場雖小但競爭激烈，相較於其他品牌，為什麼消費者選再生緣？謝宜玲說，「一路以來我們很扎實，我們幫妳存、我們有三方信託、我們有保險，我們存的地點是國家級、我們的幹細胞保存活性都沒問題。其中，關鍵在服務還有保存地點讓人放心，存放在國家級的食品工業發展研究所，24小時監測、具備電、防震、溫控、高素質技術人員，客戶保存的臍帶血，隨時都有妥善管理，要運用時也能即時服務。」

臍帶血有沒有未來？很多人稍微做一下功課，就不再問這個問題，而是改問「你存了沒？」，事實上，臍帶血未來應用絕不只是「自存自用」，更像「一家烤肉萬家香」，家中一人存，全家族上下幾代都可能受惠，而且再生緣和元智已突破數量不足的問題，「生一個小孩，幫全家存一個機會，真的不貴。」謝宜玲呼籲政府可參考國際對臍帶血應用的開放態度，讓更多目前治療遇到瓶頸的疾病，有機會藉由臍帶血幹細胞研究，獲得更多再生機緣。

(中時電子報)