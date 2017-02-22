楊實秋：名嘴和旅遊是退下公職後的重心
前台北市議員楊實秋上次市議員連任敗北後，他最近剛由美國旅遊回台，談起卸下公職的生活，他表示無意東山再起，民代他當了很久，但自知不適合行政官職，目前以政治評論和旅遊為生活重心，至於觀察政壇後起之秀，他直言李明賢他很看好，並且坦言王世堅是他的政治盟友，除了台獨立場之外，王世堅是最挺他的朋友。
楊實秋在市議會評價兩極，但很多議員同僚對他糾舉同志、嚴格查察其他議員的「糾察隊」風格不敢恭維；卸下市議員公職後，楊實秋說，自己海闊天空，除了繼續當名嘴評論時政，最主要就是旅遊。談到赴美旅遊一個月，楊實秋忍不住興奮地說，一年至少會到美國兩次，純旅行，無關政治。
過去在市議會最有名的從不帶手機的楊實秋，他說其實自己行程和生活都很規律，會到的地方都不意外，所以自然打市內電話就可找到人；說來有趣，他目前還有一名助理常駐民進黨議員王世堅辦公室。楊實秋表示，他和王世堅統獨立場南轅北轍，但糾舉「貪腐」卻是有志一同。
楊實秋在市議員任內長期關注追查台北市政府的新店機廠聯合開發弊案、台北富邦文創大樓案、雙子星案，不過在上次競選市議員時，就因為立場和言論太偏離國民黨主軸，加上後來參加柯市府廉政委員會，而被國民黨開除黨籍。楊實秋說，他對國民黨感情很深，但想不到在議會和他關係最深的竟會是民進黨的王世堅。他還強調，卸職後要找到他不難，只要跑一趟王世堅研究室，助理就能隨時找到他。
國民黨新秀群起，楊實秋坦言自己不會再選，對於新秀他觀察說，曾是媒體人的李明賢具有本土和專業的特質，是值得看好的新人。
(中時)
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