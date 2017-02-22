基諾線上非法吸金逾2億 2主謀4員工違反銀行法判有罪
苗栗地檢署檢察官去年4月指揮調查站，偵辦於民國105年4月間，偵辦盧麒文等6人以基諾線上國際有限公司，假藉投資國際博奕事業名義非法吸金逾2億違反銀行法案件，盧等6人均經法院判決有罪，主嫌盧男與黃國龍各判有期徒刑10年及9年，4員工也判2年到3年10月不等徒刑。
違法銀行法判決結果，盧麒文10年、黃國龍9年，並沒收犯罪所得2億1475萬餘元；另幫助基諾線上犯罪的員工俞繼森、林冠萱、阮清輝及李清輝4人，則分別判處3年8月、2年、3年10月及2年，且均沒收他們從公司支領的薪資或報酬等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。