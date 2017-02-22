基諾線上非法吸金逾2億 2主謀4員工違反銀行法判有罪

苗栗地檢署檢察官去年4月指揮調查站，偵辦於民國105年4月間，偵辦盧麒文等6人以基諾線上國際有限公司，假藉投資國際博奕事業名義非法吸金逾2億違反銀行法案件，盧等6人均經法院判決有罪，主嫌盧男與黃國龍各判有期徒刑10年及9年，4員工也判2年到3年10月不等徒刑。

違法銀行法判決結果，盧麒文10年、黃國龍9年，並沒收犯罪所得2億1475萬餘元；另幫助基諾線上犯罪的員工俞繼森、林冠萱、阮清輝及李清輝4人，則分別判處3年8月、2年、3年10月及2年，且均沒收他們從公司支領的薪資或報酬等。

(中時)