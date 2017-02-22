情侶車上吃宵夜 警盤查起獲毒品遭逮

吳姓男子21日晚上近9時在鳳山跟蔡姓女友吵架，兩人心情平復後，因肚子餓，遂去買宵夜坐在車上吃，未料高巿警保大特勤中隊巡邏警網經過，盤查後起獲安非他命4包、蔡女身上則有MDMA咖啡包1包，兩人均被依毒品罪送辦。

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(中時)