男子散布醫師娘性愛片 判賠85萬

我要評比

楊姓男子4年前透過手機交友軟體搭訕陳姓醫師娘，2人1年內開房間60餘次，後來鬧翻楊男不僅口出惡言，還散布對方性愛片，陳夫得知後控告兩人妨害婚姻等罪，楊男因此被法官判徒刑3年4月，並需賠償陳夫85萬元，可上訴。

(中時)