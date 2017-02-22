私下簽約播偶像劇涉背信 詹仁雄無罪

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知名製作人詹仁雄被控受託找平台播映偶像劇「PM10-AM3」，卻私下以自家公司與多家平台簽約，被檢方依背信罪起訴。台北地院今天認定罪證不足，判詹仁雄無罪。還可上訴。

台北地檢署今天指出，待收到法院判決，經檢察官研議後，再決定是否上訴。

「PM10-AM3」是一部偶像劇，由藝人修杰楷、張兆志等演出。

檢方指出，新世界雲公司與詹仁雄合拍此劇，新世界雲是出資拍片者，擁有著作權；詹在民國101年間，經新世界雲授權與Yahoo、樂視網、MTV台及聯鑫等公司洽談播映，但實際簽約時仍應由新世界雲出面。

新世界雲指控，詹仁雄卻私下以自家公司野火娛樂名義，與樂視網等多家平台公司簽約，並收受播映費，於是控告他涉背信。檢方偵結後依背信罪嫌起訴詹仁雄。1060222

(中央社)