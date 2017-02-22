中菲海警深化合作 建立熱線機制

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中國大陸與菲律賓海岸防衛隊日前在菲國舉行海警海上合作聯合委員會成立會議，雙方同意在打擊販毒、海上搜救等領域展開合作，建立熱線機制並展開高層與艦艇訪問。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年10月訪問中國大陸，雙方簽署多項合作文件，包括「中國海警局和菲律賓海岸警衛隊關於建立海警海上合作聯合委員會的諒解備忘錄」。

中新社報導，中國大陸海警局今天公布，中菲海警20日至22日在菲律賓蘇比克灣舉行海警海上合作聯合委員會第2次籌備會暨成立會議，以落實上述備忘錄。

據報導，中菲雙方共同認識到海警外交的重要意義，並同意在打擊毒品販運等跨國犯罪、海上搜救、環境保護、緊急因應等領域，推展資訊互換、能力建構等多種形式的務實合作。

雙方還建立熱線機制，以增進在共同商定領域的溝通。

為加強中菲海警交流與合作，雙方同意今年展開高層訪問、艦艇訪問、聯合演練及能力建構等活動。中國大陸海警邀請菲律賓海岸防衛隊司令今年適時訪陸。1060222

(中央社)