韓製戰機再交貨 菲空軍戰鬥力提升

菲律賓政府向南韓購買的12架FA-50型入門戰鬥機，今天再交貨2架，菲律賓空軍現擁有6架此型超音速戰鬥機，將作訓練飛行員及掃蕩境內安全威脅之用。

編號PH005與PH006的2架FA-50型教練機兼入門級戰鬥機，由韓國飛行員駕駛，接近中午飛抵馬尼拉以北約100公里的克拉克空軍基地，由2架同型戰機升空迎接。

在前總統艾奎諾三世時代，菲律賓政府以189億披索（當時約為新台幣128億元）價格向南韓航空宇宙產業公司（KAI）購買了12架FA-50，目前已有6架完成交貨，剩餘6架預定可於年內全部交貨。

菲律賓空軍司令法洛里納（Edgar Fallorina）說，在軍事現代化計劃之下，空軍將會購買更先進的多用途戰鬥機，軍方將以FA-50讓飛行員習慣戰鬥機的操作，為未來入手的先進戰鬥機作準備。

法洛里納並稱，就現階段而言，FA-50也可用於防禦外來侵略以及對付內部安全威脅。

菲律賓境內有多支恐怖組織、菲律賓共產黨游擊隊以及穆斯林分離組織。

1月下旬，菲國軍方即動用了兩架FA-50戰鬥機，向恐怖分子阿布沙伊夫的山寨投擲炸彈，擊斃15人傷7人，美國政府懸賞500萬美元追捕的阿布沙伊夫首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）也受重傷。

在過去，菲國以戰鬥直升機或螺旋槳轟炸機攻擊恐怖分子山寨，但因飛行速度緩慢，敵方聽到螺旋槳噪音後早已逃之夭夭，但這樣的情況已隨著FA-50的到來而獲得扭轉。1060222

(中央社)