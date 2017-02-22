韓製戰機再交貨 菲空軍戰鬥力提升
菲律賓政府向南韓購買的12架FA-50型入門戰鬥機，今天再交貨2架，菲律賓空軍現擁有6架此型超音速戰鬥機，將作訓練飛行員及掃蕩境內安全威脅之用。
編號PH005與PH006的2架FA-50型教練機兼入門級戰鬥機，由韓國飛行員駕駛，接近中午飛抵馬尼拉以北約100公里的克拉克空軍基地，由2架同型戰機升空迎接。
在前總統艾奎諾三世時代，菲律賓政府以189億披索（當時約為新台幣128億元）價格向南韓航空宇宙產業公司（KAI）購買了12架FA-50，目前已有6架完成交貨，剩餘6架預定可於年內全部交貨。
菲律賓空軍司令法洛里納（Edgar Fallorina）說，在軍事現代化計劃之下，空軍將會購買更先進的多用途戰鬥機，軍方將以FA-50讓飛行員習慣戰鬥機的操作，為未來入手的先進戰鬥機作準備。
法洛里納並稱，就現階段而言，FA-50也可用於防禦外來侵略以及對付內部安全威脅。
菲律賓境內有多支恐怖組織、菲律賓共產黨游擊隊以及穆斯林分離組織。
1月下旬，菲國軍方即動用了兩架FA-50戰鬥機，向恐怖分子阿布沙伊夫的山寨投擲炸彈，擊斃15人傷7人，美國政府懸賞500萬美元追捕的阿布沙伊夫首腦哈比倫（Isnilon Hapilon）也受重傷。
在過去，菲國以戰鬥直升機或螺旋槳轟炸機攻擊恐怖分子山寨，但因飛行速度緩慢，敵方聽到螺旋槳噪音後早已逃之夭夭，但這樣的情況已隨著FA-50的到來而獲得扭轉。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。