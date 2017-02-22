洪秀柱：箭頭都指向我 有主場優勢嗎

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，大家都認為主席掌握黨機器、有主場優勢，但從選務與退休金發放來看，「所有箭頭都指向我」，現任主席責任最重，「請問我們是有主場優勢嗎」？

國民黨中常委謝龍介下午在國民黨中常會提及，黃復興黨部日前要求有意參選黨代表者，要繳交至少100份黨主席連署書，是陷洪秀柱於不義，基層都說洪秀柱有主場優勢。國民黨中常委姚江臨也要求具主管職的黨工在這次主席選舉要行政中立。

洪秀柱對此表示，沒有任何一個人比她更希望這次主席選舉選務沒有瑕疵，任何一點疏失，矛頭都會指向她。

她並說，包括退休黨工退休金與結算金，沒有一個人比她更希望有足夠金額，且用最優惠條件立刻發放，因為，這件事會引發大家心中疑問與不滿，這些矛頭都指向她。

洪秀柱表示，大家都認為主席掌握黨機器、有主場優勢，她倒是認為，「所有箭頭都指向我」，光是選務與退休金發放這兩件事，從來沒有這麼多候選人在競爭，每個人都會斤斤計較，睜大眼睛看，這是沉重壓力。

她說，從沒有一次選舉，要面臨黨工大量解僱、付大量退休金，從來沒人面對，也是要她承擔，而要大家歡喜心平氣和，不可能，一定是加碼再加碼。

洪秀柱表示，希望全力處理好，把手上能發的金額，差不多新台幣6億元，也要注意時間上的落差，因為抗告還沒下來，如果黨產會抗告贏了，錢就沒有了。

她說，黨產會希望利用這個狀態，加以阻撓、挑撥離間，要國民黨趕快處理黨產，但不是要國民黨處理中投、欣裕台，而是賣掉現有辦公廳舍，掃地出門。

洪秀柱表示，會將手上所有錢可以發放的先發，讓大家安心，但不只現有黨工退休金、結算金，還有領18%、月退俸的資深黨工等在外面，「矛頭指向洪某人」。

她說，任何人在現階段做黨主席，都必須挑起擔子，接受考驗與挑戰，但這條路必須要走；如果不走，沒辦法進行瘦身方案，黨走不下去，誰做黨主席都一樣。大家搶做黨代表，希望黨代表也可以負擔地方黨務發展責任，做大家的志工。

洪秀柱提及，大家看到張三黨工不滿，李四黨工不滿，其實面對的不只是現階段退休黨工同志，外面還有一群18%資深退休黨工，他們已經放話要血洗黨中央，請問黨中央希望這樣嗎？希望錢發不出去嗎？是不是著了別人的道？

她說，國民黨有史以來，大概沒有像現在財務如此透明，最重責任、最大負擔就是現任黨主席，所以，「請問我們是有主場優勢嗎」？不管誰擔任主席，未來長路漫漫，都要接受一場場挑戰。1060222

(中央社)