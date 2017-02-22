金正男遇刺餘波盪漾 衝擊北韓大馬關係

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北韓領導人金正恩長兄金正男上週在馬來西亞機場遇刺一案引發的餘波，似乎讓這個原本就幾乎沒有盟友的核武國家更加孤立。

法新社報導，平壤和吉隆坡當局一向有著相對友好的經濟關係，雙方不僅有貿易往來，兩國公民更享有獨特的免簽互惠待遇。

馬來西亞也提供北韓官員和國際接觸的管道，近幾年來，平壤當局和美國數度在吉隆坡低調舉行會談。

然而，馬來西亞調查金正男遇害案卻引發外交風波，北韓駐馬來西亞大使痛斥大馬警方，馬來西亞則召回駐北韓大使，雙方友好關係可能告終。

新加坡去年取消給予北韓公民的免簽待遇，抗議北韓政權第4度舉行核試，非營利組織「朝鮮交流中心」（Choson Exchange）的阿布拉哈米恩（Andray Abrahamian）認為，馬來西亞如今也可能祭出類似舉措。

當前有多達1000名北韓人在馬來西亞工作，他們與其他移居海外北韓人的匯款，是這個孤立政權重要的外匯來源。

北韓從馬來西亞進口精煉油、天然橡膠和棕櫚油，馬來西亞則向北韓購買電氣和電子、化學及鋼鐵產品。

根據馬來西亞媒體引用的數據，對大馬而言，與北韓的雙邊貿易可說是微不足道，在1.5兆令吉的外貿總額當中僅占2300萬令吉（520萬美元）。

路透社報導，澳洲塔斯馬尼亞大學亞洲研究所（Asia Institute）主任詹運豪（James Chin）說，這項數據並未包括大量的非法經濟活動，這些活動大多透過北韓大使館和幌子企業進行。

他說：「馬來西亞是北韓大量走私活動的源頭，以為母國掙錢。他們也在馬來西亞為平壤精英階層購買許多高檔奢侈品。」（譯者：中央社劉文瑜）1060222

(中央社)