巴拿馬國際機場 13年內旅客數將倍增
巴拿馬托庫曼（Tocumen）國際機場公司研究指出，未來13年國際機場服務旅客人數將倍增。2016年托庫曼國際機場旅客人數為1470萬人次，預計到2030年，來往旅客人數將達3000萬人次。
根據經濟部國貿局傳回商情資訊指出，托庫曼機場目前僅有一個航站，有34個登機門，興建中的第2航站，將可提供20個登機門，為因應未來機場可能新增的3000萬人次服務需求，托庫曼國際機場該有4個航站，但這份報告尚未對需投資金額提出具體估算數字。
托庫曼機場經理費達克（Joseph Fidanque）表示，在2航站完工後，機場將開始投入興建第3跑道，興建成本高達2億美元（不包括士地成本）。
費達克表示，2016年托庫曼機場總收入約達2億2800萬美元，成長21%，支出僅為6010萬美元，較前一年度減少了18%，機場營業利潤的40%主要是繳交給政府的權利金與稅金。1060222
(中央社)
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