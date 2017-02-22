陸商業不良貸款 4年來首度下滑

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大陸銀監會今天公布，截至2016年第4季底，大陸商業銀行不良貸款餘額為人民幣1兆5123億元，較上季底增加183億元；商業銀行不良貸款率為1.74%，季減0.02個百分點，為4年來首度下滑。

中新社報導，所謂「不良貸款」，按照中國大陸的監管規定，商業銀行將貸款劃分為正常、關注、次級、可疑和損失五類。其中貸款五級分類的後三類合稱為不良貸款。不良貸款率是指不良貸款占總貸款餘額的比重。

分析人士表示，近期商業銀行不良貸款率有所下降，主要由於中國大陸經濟回暖，特別是鋼鐵、煤炭等傳統銀行信貸大戶的行業復甦情況良好，使得銀行信貸資產質量有所回升。

分析指出，目前還難以判斷未來銀行不良貸款率是否將呈現趨勢性下降。1060222

(中央社)