藥頭稱幫朱家龍跑腿 法院裁定續押

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台北地檢署今天偵結W飯店命案，起訴「土豪哥」朱家龍等6人，其中在押藥頭江哲瑋、張子奕移審，江哲瑋等人說只是替朱家豪跑腿買毒，台北地院認定仍有羈押必要，裁定2人續押。

台北地檢署今天認定，朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，一併起訴。

其中，朱家龍及洪聖晏，因本案遭查出施用毒品，目前進行觀察勒戒中，後續待觀察勒戒期滿後，再由法院決定是否羈押。

在押的江哲瑋、張子奕今天下午移審，台北地院召開接押庭，江男向法官供稱只是幫朱家龍跑腿買毒，然後送貨到W飯店，否認有販毒牟利。

台北地院審酌，江、張涉嫌重大，仍有串證可能，裁定兩人羈押禁見。1060222

(中央社)