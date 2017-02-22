郝龍斌：還在抱怨萬少丞個案 很感嘆
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，「看到還在為萬少丞的個案在影射抱怨」，他覺得很感嘆。以這次每位黨主席參選人的高度，應該知道更嚴重的問題，是怎麼處理人頭黨員。
郝龍斌下午在臉書發文指出，今年1月1日到1月20日，短短20天，新增且核准的黨員已高達4萬6000餘人，大概比過去4年加總還多，正常嗎？
他說，人頭黨員的問題不只影響2017年黨主席選舉，更嚴重的遺毒是影響地方黨部主委直選和2018年的縣市長提名。尤其2018年縣市長選舉，是民進黨執政的期中考，也是國民黨重新站起的關鍵契機。
郝龍斌說，國民黨的縣市長提名初選由「民調」加「黨員投票」決定，人頭黨員問題若不處理，將會「如蛆附骨」的繼續影響黨內各種人才的出線。
他表示，目前陸續爆出的人頭黨員，可能綠的、黑的、黃的都有，如果未來是由不認同國民黨的人來決定國民黨的各種選舉，結果如何？他不敢想像。
郝龍斌說，現在除了他以外，其他黨主席參選人對於2018年的目標、承諾與責任，都避而不談，卻不斷談2020年，讓很多黨員都很焦慮。
他呼籲每一個黨主席參選人公開宣示2018年的目標與責任，支持斷然處理人頭黨員的問題。
殺警案主嫌萬少丞入黨案引發風波，前副總統吳敦義上午接受廣播節目訪問時表示，有人見獵心喜，開始打擊某某人，不道德；最該承擔責任是黨機器的負責人，如果完全公平，就不會犯下不道德的規矩。1060222
(中央社)
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