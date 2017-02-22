北市老人健檢 3/1起可上網登記

我要評比

台北市老人健檢開跑囉！只要設籍北市、年滿65歲以上，今年共有31家特約醫院提供老人健檢服務，3月1日起可上網登記。

北市衛生局表示，設籍北市、年滿65歲以上長者，3月1日上午7時至3月6日晚間7時可上網登記，也可到醫院現場登記，不過，台北醫學大學附設醫院今年只能網路登記，不開放現場。

衛生局表示，今年老人健檢有A、B方案，2方案皆包括健康史、身體評估、憂鬱症篩檢及認知功能評估、尿液常規檢查、血液常規檢查、生化檢查、糞便潛血免疫分析。

A方案則加上甲狀腺刺激素免疫分析、心電圖檢查、α-胎兒蛋白檢查、胸腔X光檢查；B方案則加上腹部超音波等項目。不過，衛生局表示，105年選擇B方案者，今年只能選擇A案，明年才能再選B。1060222

(中央社)