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津田氏大頭竹節蟲 孤雌生殖成女人國

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津田氏大頭竹節蟲 孤雌生殖成女人國
津田氏大頭竹節蟲為珍貴稀有的保育動物，分布在台灣恆春半島、蘭嶼、綠島。津田氏大頭竹節蟲族群幾乎只有雌蟲，其產下的卵可直接孵化，延續種族。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年2月22日

昆蟲界也有名符其實的女人國，「津田氏大頭竹節蟲」族群幾乎只有雌蟲，其產下的卵可直接孵化，延續種族。

津田氏大頭竹節蟲為珍貴稀有的保育昆蟲，分布在台灣恆春半島、蘭嶼、綠島，終身棲息在林投樹上，以林投葉為食，除清晨、傍晚2次進食時間外，多躲在臨投葉鞘中一動也不動，不容易被發現行跡。

動物園發言人曹先紹表示，津田氏大頭竹節蟲擅偽裝，六肢具有再生能力，危急時會噴出乳白色汁液驅敵，他笑說，連每天照顧的保育員也躲不過，汁液味道有點像蘆筍汁。

曹先紹說，最特別的是，津田氏大頭竹節蟲具有「孤雌生殖」特性，即可自行產卵、孵化，族群也幾乎已雌蟲為主，鮮少看到雄蟲。

他表示，動物園在照養津田氏大頭竹節過程中，曾養過3隻雄蟲，但仍不清楚雄蟲出現原因及其在族群遺傳結構上所擔任的角色。1060222

(中央社)

關鍵字：津田竹節蟲津田氏大頭竹節蟲族群孵化
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