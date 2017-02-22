龔清概收賄2.4億元 當庭認罪

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前中國大陸國台辦副主任龔清概收賄案今天一審。檢方指控龔清概擔任公職近20年間非法收受財物折合人民幣逾5352萬元（新台幣逾2.4億元），龔清概當庭認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

中新網報導，河南省安陽市中級人民法院今天開庭審理前中共中央台灣工作辦公室、中國大陸國務院台灣事務辦公室副主任龔清概收賄案。

安陽市人民檢察院指控，1996至2015年，龔清概利用擔任福建晉江市長、中共晉江市委書記、福建南平市長、中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職務便利，為相關單位或個人在徵用土地、調整規畫、獲得政府補助金等事項上提供幫助。

檢方指控，龔清概直接或透過親屬索取、非法收受相關人員給予的財物共計折合人民幣5352萬9186元，應以受賄罪追究龔清概刑事責任。

據報導，龔清概在庭審中提出最後陳述，當庭表示認罪悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

中共中央紀律檢查委員會2016年1月19日宣布，龔清概涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。

中共中紀委同年4月21日公布，龔清概遭開除黨籍及公職（雙開），並指他「嚴重違反政治紀律，對抗組織審查，長期搞迷信活動」。

58歲的龔清概曾長期在福建任職，被視為是中共總書記習近平的人馬。他在中國大陸國台辦任職時，是少數能操流利閩南語的涉台高階官員，並多次訪台，落馬消息引發兩岸高度關注。1060222

(中央社)