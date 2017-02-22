「華信航空飛行體驗營」開放報名 總座韓梁中女兒也想參加

華信航空總經理韓梁中(左)與安捷飛航總經理贓運國(右)一起介紹體飛航驗營內容。（華信提供）

華信航空為了讓嚮往飛行的航空迷一圓飛行夢想，特別與安捷飛航訓練中心合作推出「華信航空飛行體驗營」，這是全國第一個為航空迷量身訂作的全方位飛行體驗，而華信總經理韓梁中透露，他女兒也想報名。

韓梁中和安捷飛航訓練中心總經理臧運國於2月22日下午共同主持記者會，對外宣布「華信航空飛行體驗營」即日起開放網路報名，兩天一夜超人氣的飛行體驗營，每梯次僅接受8位學員，勢必造成飛行熱門話題，預計於3月18、19兩天推出第一梯次飛行體驗營。

韓梁中表示：「華信航空飛行體驗營是特別為懷有飛行夢想者所量身訂作，透過與安捷飛航訓練中心合作，設計出兩天一夜的專業地面學科課程、機艙導覽、模擬機操作及Diamond 40實機飛行體驗。除讓學員一圓展翅高飛的夢想，也可透過實際體驗專業飛行訓練設備，判斷自己未來是否適合進入機師的行業，盡早將夢想與生涯規畫連結起來。」華信航空飛行體驗營，可推廣台灣在地化飛行訓練與華信航空台東航線作結合。

安捷飛航訓練中心總經理臧國運表示：「希望透過華信航空的專業角度，規畫未來機師所需的訓練，配合安捷學術科及飛行訓練專業課程，學員完訓後將可獲得華信與安捷共同頒發的體驗證書；住宿的部分，我們特別與台東當地最新落成的GAYA酒店一同合作，就是希望能讓參與飛行體驗營的朋友們全程有最完美的體驗。」

於日前榮獲台灣首位獲得飛安基金會所頒發「國內航空器駕駛員訓練獎助金」的連志揚，將擔任「華信航空飛行體驗營」的大隊長，連志揚是國內第一位經過安捷飛航訓練中心嚴格訓練，取得「商用飛行駕駛執照」後順利考上華信航空副機師，他將以親身經驗來帶領飛行體驗營的學員們，勇敢追求想飛的夢想。

「華信航空飛行體驗營」自2月22日起接受網路報名，可透過華信航空官網或安捷官網上傳個人資料，經資格篩選後，每梯次接受8位學員，報名費用每位新台幣29,900元。「華信航空飛行體驗營」為兩天一夜體驗套裝行程，學員在第一天在台北完成地面學科後，將搭乘華信航空班機抵達台東，並入住台東嶄新開幕的GAYA五星級度假酒店。第二天上午實施固定模擬機演練，下午則為實機飛行體驗，傍晚結訓典禮後，學員可在台東遊覽後再搭乘華信航空最晚班機AE396返回台北。「華信航空飛行體驗營」第一梯次將於 3月18、19日推出，規畫每月僅推出一梯次，名額有限、欲體驗飛行者請盡速報名。

(工商)