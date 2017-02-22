環評質疑靈鷲山 詹順貴：你愛動物的方式跟我不同

環保署今（22）日舉行環評大會，進行到第4案「新北市貢寮區靈鷲山宗教文化園區」開發案時，環保署副署長詹順貴質疑，基地有保育鳥類藍腹鷴等動物棲息，是否真能保護動物，開發方回應會愛護動物，詹順貴又打斷對方，「算了啦，你愛的方式跟我不一樣」。

該案基地面積21643平方公尺，興建地上5層，地下1層的建築，規畫寮房246間供僧眾與信徒居住，並將設置1.16公頃移植538棵樹。雖然宗教園區相對重工業等，污染相對輕微，但該案生態豐富，也讓環評委員對該案頗有疑慮。

當詹順貴詢問開發方，要如何保護動物，開發方回應會好好愛護動物，詹順貴指出，「算了啦算了，你愛護的方式跟我不一樣，我愛護的方式是會給他生活的空間，你們愛護的方式就是去蓋房子」。

此外，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提出，原本該案核定面積為31公頃，但開發方認為財力不足以進行大規模開發，最後調降到2.57公頃，環評委員劉小蘭質疑，當初土地從一般保護區轉為宗教用地，附帶條件就是整體開發，業者要進行分期分區開發，也應提出完整的整體開發計畫。

最後環評大會決議，要求本案目的事業主管機關內政部，與交通部觀光局確認本案與整體開發計畫的關聯性，並補充保育類動物相關調查資料，與緊急事故聯外道路等疏散規畫，再送交環評大會處理，倘若未於7月底前補正，恐撤回審查案件。

(中時)