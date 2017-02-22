關懷偏鄉童 盧秀燕與魚丸伯送美食到偏鄉小學
立法委員盧秀燕關懷偏鄉兒童，日前為了讓南投縣仁愛鄉偏鄉學童能品嘗到台中大坑口的虱目魚肚魚丸粥，便自掏腰包向「魚丸伯」購買製作魚丸材料再由「魚丸伯」製作義煮前往分送；小朋友吃到熱騰騰的新鮮魚丸粥，相當開心，大讚十分美味。盧秀燕說，藉由拋磚引玉，吸引更多人來接棒，大家一同做好事。
小朋友1碗接著1碗，有人甚至連吃3碗，執行送美食到仁愛偏鄉的「小燕服務團隊」人員說，看到孩子們吃的津津有味、一臉滿足的神情，就覺得開心萬分，孩子們的笑容是支持他們繼續做愛心的動力。
盧秀燕說，作公益是需要大家共同參與，有錢出錢、有力出力，不要吝嗇付出愛心，將愛送到偏鄉。也歡迎有資源想做愛心的善心人士與她的服務處聯繫安排，透過服務處來幫助需要幫助的人。
「一枝草、一點露」魚丸伯送溫暖到偏鄉地區，3年來造訪無數偏鄉部落小學，其回饋社會的精神令人讚揚，也讓學童分享魚丸伯的生命故事，學習樂觀面對人生逆境。這次「小燕服務團隊」秉持著「做愛心不落人後」與魚丸伯聯手作公益，讓愛心萌芽，用實際行動送愛到偏鄉，大家一同努力也讓社會更加溫暖祥和。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。