關懷偏鄉童 盧秀燕與魚丸伯送美食到偏鄉小學

南投縣仁愛鄉學童品嘗到台中大坑口的虱目魚肚魚丸粥，1碗接著1碗，吃的津津有味，大讚美味。（張妍溱翻攝）

立法委員盧秀燕關懷偏鄉兒童，日前為了讓南投縣仁愛鄉偏鄉學童能品嘗到台中大坑口的虱目魚肚魚丸粥，便自掏腰包向「魚丸伯」購買製作魚丸材料再由「魚丸伯」製作義煮前往分送；小朋友吃到熱騰騰的新鮮魚丸粥，相當開心，大讚十分美味。盧秀燕說，藉由拋磚引玉，吸引更多人來接棒，大家一同做好事。

小朋友1碗接著1碗，有人甚至連吃3碗，執行送美食到仁愛偏鄉的「小燕服務團隊」人員說，看到孩子們吃的津津有味、一臉滿足的神情，就覺得開心萬分，孩子們的笑容是支持他們繼續做愛心的動力。

盧秀燕說，作公益是需要大家共同參與，有錢出錢、有力出力，不要吝嗇付出愛心，將愛送到偏鄉。也歡迎有資源想做愛心的善心人士與她的服務處聯繫安排，透過服務處來幫助需要幫助的人。

「一枝草、一點露」魚丸伯送溫暖到偏鄉地區，3年來造訪無數偏鄉部落小學，其回饋社會的精神令人讚揚，也讓學童分享魚丸伯的生命故事，學習樂觀面對人生逆境。這次「小燕服務團隊」秉持著「做愛心不落人後」與魚丸伯聯手作公益，讓愛心萌芽，用實際行動送愛到偏鄉，大家一同努力也讓社會更加溫暖祥和。

(中時)