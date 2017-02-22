防失智 長輩當「綠手指」享園藝樂

打造「長青花園」讓爺爺奶奶學習種植花草，坐著就能「拈花惹草」，歡欣愉悅共享園藝樂趣。（張妍溱攝）

高齡社會來臨，華山基金會北屯站「園藝治療」老師江宜庭針對長輩照護打造專用的「長青花園」昨天在北屯區森林小語花草屋邀請30位獨居爺爺奶奶來種花，坐著「拈花惹草」在五感刺激園藝治療課程中，長輩注意力集中，也增進人際互動關係。

透過眼觀，各式各樣的答案啟發長輩的思考。再透過觸摸，認識變葉木葉片、或是帶刺的葉片植物，甚至有人搓揉葉片，用鼻子聞聞看植物的香氣，透過視、聽、嗅、觸、味五感體驗，讓園藝變得生動有趣。

江宜庭表示，年長者不耐彎腰、久蹲，「長青花園」採小盆栽的種植方式，讓長輩坐著動動手，就能「拈花惹草」治療師站在桌子前方，便可授課與長者互動，很多爺爺奶奶接觸植物後，開心說「心跟著被療癒了！」，讓長輩集中注意力，預防失智。

現場爺爺奶奶們分工合作，利用不同的器皿拚湊可愛的陶瓷娃娃，在娃娃的頭部空間種植自己喜愛的花草，有長壽花、虎尾蘭、竹柏、袖珍椰子等盆栽，大家看見屋裡花花綠綠，顯得開心表示：「有夠水的啦！」充滿成就感。

(中時)