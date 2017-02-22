全中運4／22彰化登場 親善大使競豔
106全國中等學校運動會在彰化，彰化縣政府聘請大葉大學親善大使擔任接待，今天先來場「星光大道」走秀，大葉大學去年全國競技摘冠的啦啦隊也帶來熱烈四射的表演，縣長魏明谷期待透過運動，提升彰化能見度，「競艷彰化」傳遞彰化的力與美
、帶動觀光旅遊和體育水準。
全中運將在4月22日至27日登場，在7個鄉鎮市辦理運動項目，包括17類、19科目運動賽事，有1萬多名運動選手到彰化競技。
魏明谷今天頒發大葉大學感謝狀，並傳授榮譽彩帶和大使聘書，感謝提供體育館作為跆拳道比賽場地，並讓學生組成親善大使，招待來自全國▲106年全國中等學校運動會在彰化，大葉大學親善大使站出來擔任接待工作，昨天競技啦啦隊表演，親善大使「星光大道」走秀先暖場，讓人欣賞力與美的饗宴。（吳敏菁攝）
各地的貴賓和運動選手，稱許親善大使氣質非凡、才貌兼備，競技啦啦隊洋溢青春活力。
魏明谷說，盼藉由全國中等學校運動會，提升彰化縣能見度，用運動行銷彰化，帶動觀光，並提升運動水準；大葉大學歐校長也感謝有機會，共襄盛舉。
這次活動開場主持人由榮獲「高校Young藝-106年全中運主持人試鏡活動」第1名精誠高中林建喨同學、陳映汝擔任主持，初試啼聲展現了功力，不愧是經過試鏡，一路過關斬將、脫穎而出，活潑大方的主持風格，贏得全場肯定。
(中時)
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