聽取空軍毒品案報告 馮世寬：將不肖人員繩之以法

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圖為國防部長馮世寬聽取空軍毒品案報告。（呂昭隆攝）

國防部傍晚表示，國防部長馮世寬關切空軍清泉崗基地發現毒品案調查進度，上午聽取空軍司令沈一鳴上將實施清查的專案報告後指出，全案對軍譽形象影響甚鉅，要求空軍司令部全力配合憲兵與檢調查處，盡速釐清案情，將不肖人員繩之以法，宣示國軍官兵「拒毒」與「反毒」的決心。

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(中時)