缺奶粉錢？ 孕婦挺大肚販毒被逮

郭女利用通訊軟體及「嗨嗨牛奶糖」廣告詞，公然販售毒品，警方將她約出後逮捕，當場起獲毒品咖啡包及毒品牛奶糖。（孟祥傑翻攝）

新北市郭姓女子利用通訊軟體及「嗨嗨牛奶糖」廣告詞，公然販售毒品。（孟祥傑翻攝）

新北市31歲郭姓女子懷孕38周即將臨盆，疑因沒有工作收入，擔心買不起奶粉、尿布，而與藥頭接上線，在通訊軟體刊登廣告，以「全台獨家的嗨嗨牛奶糖」名目販售毒品，永和警分局昨天（21日）執行網路巡邏時發現，將郭女約出逮捕，起出4包毒品咖啡包及2顆毒品牛奶糖，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，有詐欺前科的郭女日前在WeChat通訊軟體刊登廣告，標榜「嗨嗨牛奶糖」，引起員警注意，佯裝網友發訊息給郭女後，研判郭女利用通訊軟體公然販毒，便約她在永利路交易，當郭女現身後，員警見她大腹便便、行動不便，竟還做起販毒勾當，除傻眼外也頻頻搖頭嘆氣。

郭女供稱，她因為懷孕無法工作也沒有收入，擔心孩子出世後買不起奶粉跟尿布，才鋌而走險幫藥頭販毒，可以從中賺抽頭佣金，而這也是她頭一次販毒，警方從她包包中起獲4包毒品咖啡包（毛重80.6公克）、2顆毒品牛奶糖2顆（毛重12.5克），雖然對她處境表示同情，仍依法移送法辦。

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(中時)