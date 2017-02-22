交通鴿鴿入校 培育交通安全小天使

高巿警交通大隊前進校園，培育交通安全小天使。(警方提供)

「選我、選我、選我……」童音童語的熱絡呼喊聲響徹禮堂，原來是高市警交通大隊的「警察鴿鴿」日前到三民區河濱國小，辦理「人守法、路順暢、車安全」舉旗前進校園扎根之旅，透過有獎徵答及播放交通安全影片，讓每個學童都是「交通安全小天使」。

交通大隊指出，交通安全教育宣導是希望培育出「交通安全小天使」，然後透過「小天使」運用他們的影響力，導正長輩的正確駕駛行為，可說是「一兼二顧」，而宣導內容則包括交通法令、事故預防與處理、導護指揮及安全駕駛等。

(中時)