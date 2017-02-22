20天黨員增4萬6 郝龍斌：別讓這成2018遺毒
國民黨副主席郝龍斌今日在臉書發文呼籲，應盡快解決人頭黨員的問題，別讓這成為2018縣市長大選的遺毒。
國民黨副主席郝龍斌今日在臉書發文表示，現在還在為萬少丞入黨案在影射抱怨，覺得很感嘆。以這次參選人的高度，應該知道人頭黨員才是更嚴重的問題。
郝龍斌說，從1／1至1／20，短短20天新增和核准的黨員高達46,000人，比過去4年加總還多，正常嗎？
郝龍斌指，人頭黨員不只會影響2017年的黨主席選舉，還會嚴重影響地方黨部主委直選，以及2018年縣市長提名。特別是2018年縣市長選舉，這不僅是民進黨執政期中考，也是國民黨重新站起來的契機。
郝龍斌稱，目前除了他以外，其他黨主席參選人都不談2018的目標、承諾與責任，讓許多黨員很焦慮。郝龍斌呼籲，所有參選人應該「公開宣示2018的目標與責任」，並「支持斷然處理人頭黨員的問題」，莫再遲疑或轉移焦點。
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
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