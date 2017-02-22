拿了藥吃不完 台東回收藥179公斤
台東統計去年回收藥物多達179公斤，台東縣衛生局提醒民眾，避免不當用藥及過度醫療，才能更聰明保護自己。
台東縣衛生局食品醫政科長林郁文表示，台東縣衛生局去年1月起與縣內醫院、鄉鎮衛生所及藥局合作，設置「居家廢棄藥品檢收站」，回收民眾家中過期藥品，1年來回收居家廢棄藥物共179公斤，液體、糖漿、藥水73公斤。
林郁文表示，過去台東縣垃圾送外縣市焚化廠焚燒，家中剩餘、過期或半年未使用的一般藥物，隨一般垃圾送進焚化廠高溫焚燒即可，但台東垃圾無法外運焚燒後，以掩埋取代焚燒，化學製劑有污染土壤之虞，遂改採回收制。
衛生局在16個鄉鎮衛生所、衛福部台東醫院、部東成功分院、北榮台東分院、台東基督教醫院、關山慈濟醫院，及詠康、晶采等11個藥局設置居家廢棄藥品檢收站。
台東醫院藥劑科主任范龍昇呼籲，民眾每半年就需檢查家中藥品，將有未開封但過期、或已開封超過半年的藥品除去包裝，將裸錠以夾鏈袋打包後，送到有檢收站的醫院、藥局及衛生所。1060222
(中央社)
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