韓召見日本公使抗議高官參加竹島日

南韓外交部東北亞局局長（司長）鄭炳元今天下午召見日本駐韓大使館總括公使鈴木秀生，抗議日本副部級高官連續5年出席日本地方政府主辦「竹島日」（南韓稱獨島）紀念活動。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，1905年2月22日，日本島根縣擅自將獨島劃入行政區劃範圍，後於2005年3月，將每年2月22日定為「竹島日」。

從2006年起，島根縣政府每年舉辦紀念活動，今年為第12年。日本政府今天派內閣部政務官務台俊介出席由島根縣政府主辦的「竹島日」活動，日本政府自2013年起連續5年派政務官為該活動捧場。

獨島面積186平方公尺，西北偏西88公里達南韓鬱陵島，西面217公里達南韓本土慶尚北道；東南158公里達日本隱岐之島，南面211公里達日本本土島根縣。

獨島是位於日本海（韓國稱之為「東海」）的兩個島嶼和礁岩群，座標為北緯37度15分、東經131度52分，目前由南韓海洋警察隊的一個獨立排兵力長駐島上進行實際控制，行政區域屬於南韓慶尚北道鬱陵郡。但日本及北韓亦主張擁有主權，日本將之稱為竹島，並編入島根縣隱岐之島町。1060222

(中央社)