大巨蛋復工 柯文哲：沒時間表

台北市長柯文哲今天說，審查大巨蛋案過程會公開透明，至於是否連任前完工，則要看施工速度，「這不是我決定，不會故意下時間表」，處理大巨蛋案只是在善後，審議時開放旁聽。

柯文哲下午出席「國立台北商業大學附設專科進修學校企業管理科台灣夜市暨商圈經營管理專班」開學典禮，會後受訪，媒體詢問，關於市府處置大巨蛋案後續做法。

柯文哲說，上午開會討論，以公開透明方式解決大巨蛋，整個審查過程會訴諸大眾，且上任後就秉持公開透明態度，這也是解決所有爭議的最好方法；他重申，審查過程會公開透明，讓全民檢驗，且「安全是最起碼的標準」，在這個條件下不會有刁難狀況。

對於大巨蛋可否在3個月內復工，柯文哲回應，「沒有辦法這樣回答」，保證不會刁難，目前防火避難性能審查已經差不多，只剩環境影響差異評估和都市設計審議，會以台建中心未審查部分為主。

柯文哲被問及大巨蛋是否會再連任前完工，柯文哲說，「不能這樣講」，要看施工速度，「這不我是決定，不會故意下時間表」，且審查過程公開透明，「總不能說是在刁難誰」。

至於柯文哲過去受訪時，曾提過趙藤雄是頑固老人。柯文哲說，「頑固老人還是想賺錢，也想把工作做好」，但要達到安全標準，雙方過去會面時，市府只堅定表達依法行政態度，印象中沒有書面紀錄，「都是各說各話」。

柯文哲說，處理大巨蛋後續，沒有勝不勝利，自己認為是在善後，上午開會時提到像「內湖夾層屋，當年不處理，搞這麼多，現在要去善後，多痛苦」。至於審議過程是否直播，柯文哲回應，會以玻璃隔開，讓民眾都可旁聽，以公開透明為主。1060222

(中央社)