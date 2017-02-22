法紀教育訓練 替代役扮孕婦

新北市民政局今天在玉美人孕婦裝觀光工廠辦理2017年首場的替代役男法紀教育訓練，80名替代役男穿上特製的孕婦裝，過程生動有趣。

在場替代役男模擬懷胎十月，孕婦裝重達4公斤，現場更有替代役男與另一半一起體驗手縫嬰兒裝、綁鞋帶、日常購物等活動，並由講師傳授暖男秘訣。

玉美人觀光工廠總經理洪啟峰表示，體驗孕婦裝是為了讓役男們知道未來老婆在懷孕過程中有許多不便，但除了這些之外，準爸爸們也很容易因為老婆懷孕，在情緒以及賀爾蒙受到影響產生嘔吐、頭暈等類似懷孕的症狀，此時相互包容就是成為暖男的關鍵。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，媽媽懷孕真得非常辛苦，這次特別安排替代役男穿上孕婦裝，體驗其中的辛苦外，也希望透過這樣活潑的體驗課程讓役男學到體貼孕婦的小訣竅。

已經當爸爸的林姓替代役役男說，太太懷孕後期肚子太大行動不便，有時腳水腫連大一號的鞋子都穿不下，還有胎兒長大壓到胃和膀胱容易頻尿，造成日常生活上很多不便，媽媽們為迎接新生命誕生真的很辛苦偉大。

因此，他在每天晚上都會固定用熱水幫老婆洗腳放鬆，床邊也會隨時擺著舒壓精油，半夜只要老婆不舒服就立刻幫忙按摩紓壓。

現場還安排替代役男親手製作嬰兒服，替代役男在縫製過程中因為不熟悉縫紉機的操作，因此縫線歪歪扭扭，不過作品完成後役男都還是非常有成就感，甚至有已經為人父的替代役男表示，今天晚上就要立刻讓小孩試穿今天剛出爐作品。1060222

(中央社)