新華網推薦台特色圖書館 北投台大在列

中國大陸新華網今天整理出北投圖書館、台大社科院辜振甫圖書館、台北大學圖書資訊大樓、高雄總圖、台東大學圖資館等5家台灣特色圖書館，推薦給到台灣旅遊的陸客可以走訪的新景點。

教育部日前公布調查顯示，去年台灣民眾在公共圖書館借閱7168萬冊書籍，造訪總人次超過7600萬。新華網指出，台灣民眾喜歡到圖書館閱讀，不少圖書館也深具建築特色，建議到台灣旅遊的大陸觀光客在走訪阿里山、日月潭之餘，可以到圖書館體驗台灣文化生活。

新華網推薦的台灣5大特色圖書館，首推被國際媒體評選為全球最美的25座公立圖書館之一的台北市立圖書館北投分館。

這座圖書館位於北投公園內，和溫泉博物館比鄰而居，是台灣第1座綠建築圖書館。屋頂設有太陽能板，高低窗設計能產生對流，降低室內溫度，還能回收大自然的水，用以澆灌植物。

國立台灣大學社會科學院辜振甫先生紀念圖書館出於日本知名建築師伊東豐雄之手，館內最為精髓的設計是1樓的開架閱覽室。由88個樹狀支柱結構屋頂，夾雜130座形狀不一的天窗，陽光從天窗灑下，營造出置身於林蔭間閱讀的氣氛，開闊的空間也蘊含培養社科學者更廣闊視野的期待。

台北大學圖書資訊大樓是新華網推薦的另一個特色圖書館。圖書大樓融入在地三峽地區的山巒起伏、心湖水波映像，書架上書背參差置放的意境，以鶯歌陶瓷打造側邊弧線造型，充分展現美學設計與本地人文融合之美。

高雄市立圖書館總館則是推薦的南台灣圖書館建築。圖書館為「樹中有館、館中有樹」的綠建築文化地標，是全世界第1座懸吊式綠建築，極簡、景觀穿透性風格，融合樹木與吊橋的概念，深具巧思，也獲國際獎項肯定。

台東大學圖書資訊館別具一格的造型也被新華網推薦。這棟建築在建築師山水意象的精心設計下，巧妙呼應台東大學山海環繞、得天獨厚的地理景觀。1060222

(中央社)