北韓擁核威脅 陸：願與美尋求突破

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針對美國國務卿提勒森21日與中國大陸國務委員楊潔篪通話時提到北韓擁核問題，大陸外交部發言人耿爽今天說，大陸致力於打破負面循環，與美國等方找到重啟談判的突破口。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

耿爽重申北京立場說，中國大陸堅持實現朝鮮半島無核化，堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持透過對話協商解決有關問題。

他表示，中國大陸致力於打破朝鮮半島問題的負面循環。在綜合考慮各方關切及朝鮮半島現實情況的基礎上，提出了「朝鮮半島無核化」和「停核機制轉換」雙軌並行的解決方案，以此推動恢復六方會談。

耿爽說，中國大陸願與包括美國在內的有關各方加強溝通協調，共同探索並找到重啟談判的突破口，共同為維護朝鮮半島的和平穩定及妥善解決朝鮮半島核問題發揮建設性作用。

根據人民網報導，楊潔篪向提勒森表示，希望雙方依中美兩國元首日前通話的精神，妥善處理敏感問題，推動中美關係不斷向前發展。提勒森則回應，美國願與中國大陸一道繼續增進兩國互信，推進雙邊關係發展。雙方還就「一些國際和地區問題」交換看法。

美國國務院在兩人通話後表示，提勒森與楊潔篪通話時確認美中發展「建設性雙邊關係」的重要性，雙方同意必須因應北韓對區域穩定造成的威脅。1060222

(中央社)