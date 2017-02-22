圓夢要快！Hello Kitty特展倒數五天

情侶甜蜜逛展，幸運抽中最大獎30吋Hello Kitty娃娃，收藏為兩人美好的回憶！(時藝多媒體提供)

粉絲注意！《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展進入倒數五天，還沒來朝聖的粉絲們盡快把握最後機會圓夢吧！Hello Kitty特展不僅為年度最熱門的旅遊勝地之一，更成為新人「期間限定」的搶手婚紗拍攝地點，開展至今人潮絡繹不絕、好評不斷，粉絲們千萬別再等了，馬上手刀衝到圓山花博爭豔館與Hello Kitty來場最華麗的相會吧！

超夯人氣打卡點！怎麼拍都完美

《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》擁有六大最唯美浪漫的夢幻主題場景，讓逛展民眾直喊：「超好拍！根本就像到了國外！」入口華麗迎賓的旋轉木馬、壯觀的夢幻摩天輪、網美最愛的時尚娃娃機、令人拾回童心的Hello Kitty回憶花園、精緻可愛的Mimmy玩具屋、近距離接觸三麗鷗明星的友誼特快車，還有在場內各處等你發現的三麗鷗好朋友。主辦單位貼心提醒，逛展民眾務必將手機相機充飽電、並攜帶行動電源，才能盡情記錄歡樂美好的每一個瞬間！

好閨蜜一起穿姐妹裝來逛展，六大夢幻主題拍照區，隨便拍都變網美！(時藝多媒體提供)

動手玩、動手做 痛快闖關抱好禮

超好拍也超好玩！本次特展以美式嘉年華方式帶給民眾最獨特的體驗，暢遊六大遊戲區痛快紓壓，過關就送Hello Kitty嘉年華限定獎品，還有機會抽到展覽獨家限定的30吋超大Hello Kitty娃娃，讓你有得玩又有得拿，現場直接帶回家！

供俸著Hello Kitty大神的蘋果神社也是民眾絕不可錯過的景點，濃濃的日式風情加上許多小巧思，帶給民眾最細緻浪漫的感受，現場還有展覽限定的御守及繪馬可供購買，快來許下心願吧，Hello Kitty大神會保佑你幸福一整年喔！

好拍好玩還不夠，民眾還能在手作工坊親手製作專屬於你的布包，50款展覽限定嘉年華圖章可任選三款，若想用更多圖樣點綴自己的作品還可加購印章，打造獨一無二的時尚，獨特的體驗讓眾多名人與部落客一致好評推薦。

最後倒數！好康優惠送好送滿

年度最夢幻華麗的展覽倒數最後五天，主辦單位表示，為讓更多民眾盡興而歸，五張遊戲券特價只要$150 (原價一張35元)，過關越多、抽眾大獎的機率越高！另外主辦單位也大手筆地在樂購商店進行獨家優惠，數十款「展覽限定」的夢幻逸品，以六到八折不等的超低折扣回饋粉絲，機會相當難得不容錯過。《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》展期只到2/26，快把握最後五天來朝聖吧！

10吋Hello Kitty娃娃可愛的造型融化眾多粉絲的心，現特價只要$550，其他眾多商品優惠中，千萬不要錯過。(時藝多媒體提供)

※Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華特展 活動資訊※

展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華」特展

展覽日期：即日起2月26日

營業時間：10:00–18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館 (台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)