圓夢要快！Hello Kitty特展倒數五天
粉絲注意！《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展進入倒數五天，還沒來朝聖的粉絲們盡快把握最後機會圓夢吧！Hello Kitty特展不僅為年度最熱門的旅遊勝地之一，更成為新人「期間限定」的搶手婚紗拍攝地點，開展至今人潮絡繹不絕、好評不斷，粉絲們千萬別再等了，馬上手刀衝到圓山花博爭豔館與Hello Kitty來場最華麗的相會吧！
超夯人氣打卡點！怎麼拍都完美
《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》擁有六大最唯美浪漫的夢幻主題場景，讓逛展民眾直喊：「超好拍！根本就像到了國外！」入口華麗迎賓的旋轉木馬、壯觀的夢幻摩天輪、網美最愛的時尚娃娃機、令人拾回童心的Hello Kitty回憶花園、精緻可愛的Mimmy玩具屋、近距離接觸三麗鷗明星的友誼特快車，還有在場內各處等你發現的三麗鷗好朋友。主辦單位貼心提醒，逛展民眾務必將手機相機充飽電、並攜帶行動電源，才能盡情記錄歡樂美好的每一個瞬間！
動手玩、動手做 痛快闖關抱好禮
超好拍也超好玩！本次特展以美式嘉年華方式帶給民眾最獨特的體驗，暢遊六大遊戲區痛快紓壓，過關就送Hello Kitty嘉年華限定獎品，還有機會抽到展覽獨家限定的30吋超大Hello Kitty娃娃，讓你有得玩又有得拿，現場直接帶回家！
供俸著Hello Kitty大神的蘋果神社也是民眾絕不可錯過的景點，濃濃的日式風情加上許多小巧思，帶給民眾最細緻浪漫的感受，現場還有展覽限定的御守及繪馬可供購買，快來許下心願吧，Hello Kitty大神會保佑你幸福一整年喔！
好拍好玩還不夠，民眾還能在手作工坊親手製作專屬於你的布包，50款展覽限定嘉年華圖章可任選三款，若想用更多圖樣點綴自己的作品還可加購印章，打造獨一無二的時尚，獨特的體驗讓眾多名人與部落客一致好評推薦。
最後倒數！好康優惠送好送滿
年度最夢幻華麗的展覽倒數最後五天，主辦單位表示，為讓更多民眾盡興而歸，五張遊戲券特價只要$150 (原價一張35元)，過關越多、抽眾大獎的機率越高！另外主辦單位也大手筆地在樂購商店進行獨家優惠，數十款「展覽限定」的夢幻逸品，以六到八折不等的超低折扣回饋粉絲，機會相當難得不容錯過。《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》展期只到2/26，快把握最後五天來朝聖吧！
※Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華特展 活動資訊※
展覽名稱: 「Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華」特展
展覽日期：即日起2月26日
營業時間：10:00–18:00 (17:30停止售票入場)
展覽地點：台北圓山花博爭艷館 (台北市中山區玉門街1號)
(中時電子報)
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