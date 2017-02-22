基隆爛路王又出包 女童腿遭路洞吞噬

基隆市東信路巷弄內有處坑洞，使得日前有位女童跌傷，而市府則表示坑洞是附近居民自行挖設，與路面平不平沒有關係。圖為女童跌傷後，小腿流血模樣。（翻攝網路）

基隆市東信路巷弄內有處坑洞，使得日前有位女童跌傷，而市府則表示坑洞是附近居民自行挖設，與路面平不平沒有關係。圖為當地的一處長10公分、深1公尺的坑洞。（曾百村攝）

基隆市月前才被中央點名，是全國路面最不平的縣市，結果昨天有位3歲女童走在東信路上，竟整條腿跌進深1公尺坑洞裡面，使得女童小腿流血瘀青當場狂哭。當地里長透露，現地已經會勘兩次，但市府就是「不聞不問」，此事被女童母親PO上社群網站，不少網友再度砲轟「基隆爛路王再度出包」。

由於女童腿部摔進洞裡後，隨即刮出20公分血痕，女童母親除了擔心女兒未來小腿部會留下疤痕外，也痛批市府對於路平毫無作為，同時透露這個坑洞，在2015年12月就已經存在，事隔1年多的時間，居然無法「補破洞」，讓人匪夷所思。

據女童的彭姓母親表示，20日她帶著女童要去接朋友的小孩下課，行經東信路一處巷弄時，突然聽見女兒的驚聲尖叫，回頭一看女兒的一隻腳已經卡在長約10公分、深1公尺的坑洞之中，女兒想要把腳拔出坑洞，卻被周圍鋒利的坑洞切面所割傷，最後腳雖然抽出，但小腿已留下長20公分的血痕，女兒當場哭了出來，她趕緊將女兒擦血，再帶她回家親自幫她敷藥。

事後彭女將此事反映給當地里長，但里長態度卻十分消極，反而跟她說：「要國賠的話自己去市府送公文」，讓她十分火大，於是將此事過程PO在爆料公社上。彭女透露，自己根本沒想到國賠這件事，只是希望市府給個交代，結果市府居然那麼「擺爛」，最後忍不了這口氣，才將事件PO網尋求公評。

市議會議長宋瑋莉今天也前往當地會勘，表示市民走在路上，居然會隨時隨地處在危險之中，更表示地底下還有很多電線，若人跌進洞裡，除了受皮肉傷之外，還有可能會有觸電的危險，強烈要求市府隨即修補坑洞，並檢視全市道路危險坑洞處加強「補洞」，務必讓類似事件不再發生。

而這起案件，市府昨天回應表示，該處坑洞是附近居民自己挖的，與路平不平「沒有關係」；信義區公所則指出，之前從未接獲當地有處坑洞，昨天事發後也緊急拿三角錐蓋住坑洞，將訂於今天上午補洞修復完畢。

(中時)