假冒檢警行騙70萬 詐欺罪起訴

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25歲吳姓男子擔任詐騙集團車手，並冒充檢警，佯稱被害人健保卡遭盜領，因偵辦刑案需要，要求提交金融卡、存簿及密碼等，前年10月他兩度詐得20萬元與50萬元，事後分得2萬1000元，高雄地檢署偵結，依詐欺罪將他起訴。

(中時)