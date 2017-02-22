發展署協助民眾就業 26績優服務人員獲獎
為了感謝就業服務、職業訓練、技能檢定服務人員的工作辛勞，勞動部勞動力發展署辦理全國所屬機關績優服務人員評選，總計26人獲獎，年齡橫跨30至64歲，其中最資深的有24年服務經驗。勞動力發展署署長黃秋桂期許，服務人員成為民眾找工作、廠商找人才的「好麻吉」，並勉勵同仁持續克盡職守、為民服務。
在台南就業中心服務10年的資深外展就業服務員洪名展獲得最佳雇主服務人員獎，他靠著勇往直前的精神，不僅主動積極拜訪廠商為求職者開發適合的職缺，還會貼心陪同求職者面試，目前已經協助約4000人就業。洪名展說，曾經有一天連續陪著4位求職者應徵，還創下錄取百分百的紀錄。工作雖然辛苦，但在陪同面試的途中，不斷聽到廠商和求職者喚他「洪大哥」的招呼聲，就是人生莫大的成就。
年紀輕輕的郭鴻耀是競賽和證照達人，30歲的他已經取得發明展3面金牌、2面銀牌，還有CNC車床、銑床、機械等共8張乙級證照，現在是中彰投分署擔任機電整合職類訓練師。郭鴻耀教學認真，常利用課餘時間輔導學員，讓學員能多元發展找到更適合的工作，還曾指導選手獲得全國技能競賽集體創作職類第1名，因此獲得最佳訓練師資獎。
獲得最佳技能檢定服務人員獎的曾文信，則是在高屏澎東分署負責輔導失業、中高齡、身心障礙者及長期失業等學員，經過他輔導的學員這2年考取了近百張技能檢定證照，而且近幾年輔導的班級有高達9成的就業率，可說是輔導考證的達人。
勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，發展署有積極、熱忱的就服員協助失業者找工作，有專業的訓練師及技能檢定服務人員輔導民眾學習技能及考取證照，民眾如果需要相關就業或訓練協助，可親洽各就業中心預約專人服務、撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，或上台灣就業通網站查詢。
(中時)
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