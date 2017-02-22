陸配入綠新住民委員會 盼為陸配爭權益

民主進步黨今天成立新住民事務委員會，有1名委員是來自中國大陸的寧家榮。她說，大陸是娘家，台灣是婆家，媽媽都希望女兒嫁到婆家被認同，陸籍配偶在台灣也需要同樣的認同。

民進黨新住民事務委員會今天在兼任黨主席的總統蔡英文授證給委員後宣告正式成立，邀請12名新住民、專家和學者擔任委員，其中7人是新住民代表，有來自中國大陸的寧家榮、來自越南的陳凰鳳、李孟涵、來自印尼的洪晶晶、來自泰國的許珍妮、來自緬甸的張義惠、來自柬埔寨的洪玉。

專家學者有屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔、成功大學台灣文學系副教授陳麗君、高雄師範大學成人教育研究所教授何青蓉；新二代代表為暨南大學東南亞研究所助理教授何景榮；黨部代表為副祕書長徐佳青。

寧家榮12年前從大連嫁來台灣台南，原本是國小老師，但來台後學歷不被認可，她從網路創業，打造面膜事業，成立品牌「依洛嘉」，並在實體通路上架，自己當老闆。

由於陸籍配偶在台灣取得身分證不易，寧家榮說，她打算永遠在台灣生活下去，生活認同就是「我也有身分證」，今天她很榮幸參加這個委員會，她會幫助新住民尤其陸籍配偶姊妹們，申請一些應有的權益，這是她參加這個委員會最重要目的。

媒體詢問寧家榮，加入民進黨新住民委員會，大陸親友會不會遭受壓力？寧家榮說，不要把中國大陸想得那麼恐怖，對她來講，大陸是娘家，台灣是婆家，兩邊都是家，用嫁女兒心思來想，媽媽都希望孩子到另一個婆家會被認同，「一樣的，陸籍配偶在台灣也需要同樣的認同。」

寧家榮說，這麼多年來台灣一直在做這塊，陸籍配偶的相關待遇，一直在調整和增加中，執政黨這次做這件事，徐佳青和婦女部主任蔡宛芬和她說，重要性提升到總統層級，她相信執政黨在這方面很用心，

寧家榮說，在33萬陸籍配偶中，她有幸成為這樣一員，不是來坐這位置好看的，一定會做些事情，即便是她參加過共產黨，在台灣她不能代表任何政黨，我只代表陸籍配偶和新住民。

來自越南的陳凰鳳擔任主任委員，她覺得這是代表中央已經看重新住民，她希望新住民發揮能力，參與未來國家政策，她雖然有點緊張，但仍希望能勝任這任務，委員會裡面委員大部分是新住民，代表精神是民主，她非常高興可以參與這樣工作。1060222

(中央社)