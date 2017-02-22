歷史劇淪宮鬥及穿越劇 陸官媒批評

我要評比

中國大陸電視或網路上有不少以古代歷史為背景的古裝劇，大陸官媒批評，沉浸在戲說、宮鬥、穿越之中的「偽歷史劇」氾濫，是不健康的影視現象。

「後宮甄嬛傳」、「步步驚心」等描寫宮廷鬥爭及宮廷情愛的電視劇帶動收視熱潮，如今，大陸官媒卻對「不純」的歷史劇發出批評。

一直以來，大陸官方對電視劇都有管控措施，藉由政策或輿論引導風向。

新京報報導，中國廣播電影電視社會組織聯合會電視製片委員會19日舉行的年會披露，2016年大陸有400多部、約2萬集電視劇由於「質量問題」、「價值觀模糊問題」等原因沒有通過備案公示，另有超過150部網路劇、網路電影內容違規被「處理」。

繼官方清理電視劇和網劇後，中共黨媒人民日報22日又刊文批評當前的歷史劇傾向。

文章指出，歷史「正劇」應該要承擔對過往的深切思考和對現實的嚴肅探討，譬如曾引發收視熱潮的「康熙王朝」等。但現在正劇已經是「珍稀品種」，螢幕充斥的是表現現代人感情世界的宮廷戲，還少不了幾個「穿越來客」，後宮美人也全都成了毒如蛇蠍的陰謀家。

文章也批評，這些戲劇裡不乏穿幫鏡頭和廉價特效，讓人不忍直視。

根據大陸國家新聞出版廣電總局發布的備案公示，1月拍攝中的古代題材劇共21部，其中，歷史正劇不過5部，其他仍然以傳奇、神話、武俠題材為主。1060222

(中央社)