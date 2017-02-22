校內孫蔣銅像去留 中山大設委員會處理
中山大學校內精神地標孫中山與蔣介石銅像由於牽扯威權疑慮，屢遭惡搞破壞，隨著轉型正義氛圍高漲，銅像去留爭議再起，校方已成立委員會廣納各方意見，4月5日將說明處理原則。
中山大校內銅像近年遭學生破壞事件頻傳，銅像曾被噴漆、惡搞變裝、周邊被拉起黃色封鎖線，陳列白色恐怖相關資料，去年520後，地方便傳出校園地標物「孫中山及蔣介石銅像」將被移除。
中山大學學務長楊靜莉說，校方已成立「銅像處理委員會」並透過各種管道如公聽會、線上平台等匯集多方意見，處理銅像去留問題。
她表示，由於銅像矗立校園有政治考量，也有歷史情感，所以校方一直不敢輕舉妄動，這個議題很適合由校內師生、職員與校友共同參與討論，為此校方已成立「銅像處理委員會」並透過政治所教授廖達琪建立的I-VOTER平台辦理論壇、公聽會，納入各方意見。
楊靜莉又說，學校將於4月5日在校內西灣藝廊，也就是原蔣公行館召開記者會說明委員會匯整的銅像去留各界討論狀況，當天適逢蔣公逝世紀念日，別具意義。
中山大校長鄭英耀表示，去年520以來轉型正義氛圍大增下，校內仍有不少堅守銅像精神地標的聲音，銅像遷走可增加師生校內活動空間，未嘗不好，但銅像背後的歷史情感及建校精神也須兼顧，校方對銅像存廢或搬遷都無任何預設立場，將循校園民主機制處理。
他又說，至於要公投還是什麼方式決定銅像去留，校方也都尊重大家最後的共識。不過，由於孫、蔣兩尊銅像是連在一起，未來將一併處理，不會分別處理。至於中山大學校名是否一併改名議題，並未列入銅像委員會的討論選項。 1060222
(中央社)
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