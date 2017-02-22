空軍基地疑涉毒 中檢4檢察官入營勘查

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台中清泉崗空軍基地20日在軍區內車道旁發現27包疑似毒品粉末，台中地檢署檢察官今天下午進入營隊勘查現場。

清泉崗空軍基地20日拾獲27包疑似毒品粉末後，隨即交由台中憲兵隊處理，台中地檢署表示，獲報後，指派台中地檢署緝毒執行小組檢察官主動指揮偵辦。

台中地檢署緝毒專組主任檢察官林柏宏偕同檢察官白惠淑、陳旻源、陳東泰今天下午前往清泉崗空軍基地勘查現場。

台中清泉崗空軍基地軍區內車道旁發現27包疑似毒品粉末，清泉崗基地隨即進行驗尿，截至今天中午已完成1250多人驗尿。

清泉崗基地政戰主任施勝德表示，拾獲疑似毒品的作業區車行道，可進出的單位，除了聯隊外還有10組單位，包括油彈補給庫、運輸排、航特部602工二隊等多個單位。

施勝德指出，每天還有施工、洽公的廠商、人員等可進出營區，現已加強營區門禁管制、人員查察。

為釐清染毒疑雲，國防部下令全營人員進行尿液體檢查，軍方指出，受檢者均無人拒絕，初步篩檢發現有10人呈現毒品陽性反應，施勝德表示，因初步使用試劑篩檢，會因服用感冒藥、中藥、減肥藥影響準確性，後來送三軍總醫院複檢後，已全數通過。1060222

(中央社)