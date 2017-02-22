鄉代主席遭治平 古坑公員工：他很豪爽

古坑鄉代主席鄭和義。（周麗蘭攝）

雲林古坑鄉代會主席鄭和義遭檢肅為治平對象，古坑鄉民表示「沒聽過他甚麼壞事」，覺得他好「央甲」，古坑公所部分職員的評價是「豪爽」、「不會來囉嗦」。

據了解，鄭和義原本在台北經營遊藝場，近幾年才回鄉，3年前首次參選鄉代表，一舉挑戰鄉代會主席成功，目前租好幾甲台糖地種鳳梨，口碑還不錯。

針對他被刑事警察局偵六大隊第六隊依強盜、恐嚇取財、強制、妨害自由、傷害、賭博等罪嫌檢肅為治平對象，他的支持者很訝異，說他還會出錢幫助近貧戶，平時選民服務也頗勤快。

不願具名的古坑公所員工表示，鄭和義相處起來頗豪爽，說話算話，比起其他代表還講理，不會無理取鬧，不曾聽過借勢藉端壓制什麼人。

鄭和義獲交保後表示，他被指控的都是莫須有的罪名，他交遊廣闊，檢警把所有犯行都戴他頭上，希望法院一一釐清。

(中時)