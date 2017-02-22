罕見！利英工礦不滿環保署 缺席環評大會抗議
罕見，開發單位缺席環評大會抗議！環保署今（22）日進行環評大會，其中利英工礦環差案因涉及更改先前環評結論，先前已遭專案小組建議重啟環評，開發方今日缺席大會，並表示將提告環保署，最後大會決議維持原結論，決議應重辦環評。
環團指出，利英工礦位於花蓮秀林鄉，於1971年取得礦權，1994年通過環評，2014年底改以室柱法開採，但直到2015年7月，礦務局才函轉利英的「變更內容對照表」給環保署，由於環保署不同意以對照表進行審查，去年才遞出環差報告，專案小組審查建議重啟環評。
但今（22）日下午審查利英工礦環差案時，卻罕見地出現開發方拒絕出席表達抗議的案例，利英工礦於本月17日發函給環保署，認為環保署不尊重經濟部礦務局的權責，罔顧人民權利，因此以不參加大會以示抗議，會再向行政法院提出訴願。
環評委員指出，該案要由露天開挖改為地底開挖，炸藥量是2倍以上，且露天開挖僅涉及地表，地底開挖還關乎岩層等結構改變，還有對水脈的衝擊，不可不慎。礦務局也派員參與環評大會，表達是業者誤解開採構想書的使用範圍，最後大會仍決議重辦環評。
(中時)
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